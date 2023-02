स्कूल यूनिफॉर्म में इस एक्ट्रेस का स्वैग, आज हैं बॉलीवुड की ‘क्वीन’, तस्वीर में आपने इन्हें पहचाना क्या?

मुंबई। सेलेब्स की बचपन की फोटोज को लेकर फैन्स के बीच बहुत क्रेज होता है। समय-समय पर कई सेलेब्स अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर करते हैं इसके साथ ही जुड़ी हुई वो यादें भी बताते हैं। आज के दौर की एक टॉप एक्ट्रेस की फोटो सामने आई हैं। यह फोटो उनके स्कूल के दिनों की है। व्हाइट शर्ट के साथ उन्होंने ब्लू स्कर्ट पहना है। उनके साथ उनकी दोस्त भी हैं। फोटो में एक्ट्रेस का स्वैग देखते ही बनता है। अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाएं हैं तो चलिए बता देते हैं। ये कोई और नहीं बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वालीं कंगना रनौत हैं।

फोटोशूट के लिए क्लासेस बंक करती थीं कंगना

कंगना के फैन पेज से फोटो को शेयर किया गया है जिसके साथ लिखा गया है कि आमतौर पर सामान्य लोग कैमरे के सामने झिझक जाते हैं लेकिन जो जन्म से स्टार होते हैं वो इस तरह डैशिंग पोज देते हैं। इस फोटो पर कंगना ने बताया कि वह फोटोशूट के लिए क्लासेस बंक कर देती थीं। उनके गांव के शर्मा अंकल उनकी तस्वीरें क्लिक करते थे।

तस्वीर के पीछे का किस्सा भी शेयर किया

कंगना लिखती हैं, ‘मैंने फोटोशूट के लिए क्लासेस बंक की हैं। गांव में एक छोटा सा स्टूडियो है जिसे शर्मा अंकल स्टूडियो कहा जाता है। शर्मा अंकल मेरी सराहना करते थे और मुझे तस्वीरें क्लिक कराने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। उन्होंने बड़े प्रिंट बनाए और अपने स्टूडियो की दीवारों पर लगा दिया। उनके स्टूडियो से गुजरने वाले हर व्यक्ति ने इसके बारे में बात की।‘ कंगना ने अपनी कुछ अन्य तस्वीरें भी शेयर कीं और बताया कि वो सभी शर्मा अंकल ने क्लिक कीं। वह उन पर गर्व करते हैं।

I bunked classes to do photo shoots, there is a small studio in the village called Sharma uncle studio, Sharma uncle really appreciated and encouraged me to click pictures, he made big prints and plastered on his studio walls, everyone who passed his studio spoke about it .. https://t.co/w4m6QZVMFb