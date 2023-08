7वें दिन भी सनी देओल की फिल्म की धुआंधार कमाई जारी, कमाये इतने करोड़

नई दिल्ली। Gadar 2 Box Office Collection Day 7: शाहरुख खान की 'पठान' के बाद सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर जान फूंक दी है। अमीषा पटेल अभिनीत यह फिल्म हर दिन बड़े पैमाने पर कलेक्शन के साथ आगे बनी हुई है। गुरुवार, 17 अगस्त को 'गदर 2' 22 करोड़ रुपये की शानदार कमाई करने में सफल रही। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो जाहिर है कि 'गदर 2' जल्द ही 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर जाएगी।

गदर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2, जो उत्कर्ष शर्मा की वापसी का प्रतीक भी है, अब 300 का आंकड़ा पार करने की राह पर है। Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती अनुमान के मुताबिक फिल्म ने गुरुवार को 22 करोड़ का कलेक्शन किया, जिससे पहले सप्ताह का कुल कलेक्शन 283.35 करोड़ हो गया। इससे फिल्म की इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'पठान' के साथ प्रतिस्पर्धा करने की संभावना मजबूत हो गई है, जिसका कलेक्शन 500 करोड़ से अधिक है।

गदर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन के साथ बढ़ा

सनी देओल और अमीषा पटेल के एक र फिर साथ आने से, 'गदर 2' देशभर के सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में दर्शकों को खींचने में कामयाब रही है। सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई के साथ रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म ने 11 अगस्त को 40 करोड़ की ओपनिंग ली। दूसरे दिन 42 करोड़, तीसरे दिन 51.20 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं चौथे दिन गदर 2 ने 38 करोड़ कमाये। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 55.50 करोड़ की धुआंधार कमाई की। इसके बाद छठें दिन मूवी की कमाई थोड़ी सुस्त रही, जिसके बाद इसने 35 करोड़ अपने नाम किये।

अक्षय कुमार ने गदर को लेकर कही थी ये बात

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआई) और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमएआई) के अनुसार, 11-13 अगस्त "सबसे व्यस्त एकल सप्ताहांत" था, क्योंकि कोविड महामारी के बाद सिनेमा हॉल खुले थे, जिसमें गदर 2 ने 134.88 करोड़ की कमाई की थी और ओएमजी 2 ने 43.11 करोड़ जुटाए थे। गदर 2 अक्षय कुमार की ओएमजी 2 के साथ रिलीज हुई थी, जो 'ए' सर्टिफिकेट दिए जाने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी हैं और यह भारतीय स्कूलों में यौन शिक्षा के विषय पर आधारित है। अक्षय ने गुरुवार को दोनों फिल्मों को पसंद करने के लिए दर्शकों को धन्यवाद देते हुए बॉलीवुड के अपने बार्बेनहाइमर के लिए एक नए शब्द - 'ओह माय गदर' की घोषणा की थी।

गदर 2 के बारे में अधिक जानकारी

1971 में स्थापित, गदर 2 तारा सिंह (सनी देयोल) की अपने बेटे चरणजीत सिंह (उत्कर्ष शर्मा) को पाकिस्तानी सेना से छुड़ाने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की कहानी है। अमीषा पटेल एक बार फिर तारा की पत्नी सकीना के किरदार में नजर आ रही हैं। निर्देशक अनिल शर्मा ने गुरुवार को फिल्म की कुल 6 दिनों की कहानी साझा करते हुए ट्वीट किया था, “मोहब्बतें जब मिलती हैं .. आशीर्वाद जब मिलता है .. तो कमाल होता है (जब आपको प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो अद्भुत चीजें होती हैं) .. 6वां दिन..इस तरह का संग्रह पहले कभी नहीं हुआ..भगवान बहुत दयालु हैं।” रिलीज के छह दिन बाद फिल्म ने 261 करोड़ का कारोबार किया।

