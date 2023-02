FIR की 'धमकी' मिली शाह रुख खान को, वजह जान छूटे 'पठान' एक्टर के पसीने, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली। Pathaan Actor Shah Rukh Khan Gets FIR Threat: शाह रुख खान फिल्म पठान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म में एक्टर अब तक के अपने सबसे अलग लुक में नजर आए। पठान के लिए किंग खान ने 57 की उम्र में सिक्स पैक बनाया और फिल्म में अपने लुक से हर किसी को इंप्रेस किया, लेकिन अब एक्टर पठान के चलते एफआईआर की धमकी मिल गई है।

शाह रुख को मिली धमकी

25 जनवरी को रिलीज हुई पठान ने दुनियाभर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बीते दिन फिल्म अपने कलेक्शन को लेकर चर्चा में बनी रही। हाल ही में पठान की सफलता से खुश शाह रुख ने फैंस के साथ बातचीत की। ट्विटर पर एक्टर ने आस्क मी सेशन (Ask Me) किया। जहां उन्होंने फैंस के कई सारे सवालों का जवाब दिया। वहीं, शाह रुख से नाराज एक फैन ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाने की धमकी दे दी।

किंग खान पर झूठ बोलने का आरोप

दरअसल, पठान में शाह रुख खान की सिक्स पैक ऐब्स वाली बॉडी देखकर फैन एक्टर से खफा हो गया। फैन ने कहा कि शाह रुख खान झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने 57 साल की उम्र में ऐसी कमाल की बॉडी बनाई है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो 57 साल के हैं। झूठ बोलने की वजह से अब उनके खिलाफ एफआईआर कर रहा हूं। फैन ट्विटर पर कहा, "खान साब मैं आपके खिलाफ एफआईआर कर रहा हूं। ये बंदा झूठ बोलता है कि ये 57 साल का है।''

Please mat karo yaar. Theek hai main hi maan jaata hoon I am 30 years old. There I have now told you the truth..and that’s why, even my next film is called Jawan https://t.co/rIH1lnsAWm