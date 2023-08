आग लगाई शाह रुख खान और नयनतारा के रोमांस ने, रिलीज हुआ 'जवान' के नए गाने का टीजर

नई दिल्ली। शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) अपकमिंग फिल्म 'जवान' को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। 'पठान' फिल्म से साल 2023 की धमाकेदार शुरुआत करने के बाद किंग खान अब 'जवान' के साथ वही जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं।

फिल्म की रिलीज को एक महीने का वक्त बचा है, मगर सोशल मीडिया पर 'जवान' का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा। उधर, फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को दोगुना करने के लिए मेकर्स ने शाह रुख-नयनतारा के रोमांटिक सॉन्ग 'चलोना' का टीजर रिलीज किया है।

Love will find a way to your heart….Chaleya Teri Aur….#Chaleya, #Hayyoda and #Chalona Song Out Tomorrow! #Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/ntAgvgsKLx