सलमान खान ने भीड़ में दिखाया विक्की कौशल को एटिट्यूड, बॉडीगार्ड ने दिया धक्का! नहीं मिलाया हाथ, देखें वीडियो

मुंबई। आईफा अवॉर्ड्स (IIFA 2023) को लेकर अलग- अलग खबरें सामने आ रही हैं। सलमान खान, विक्की कौशल, अभिषेक बच्चन और नोरा फतेही जैसे कई सितारे आईफा अवॉर्ड के लिए अबू धाबी पहुंच गए हैं और बीती रात इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वहीं इस इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिससे सलमान खान (Salman Khan) और विकी कौशल (Vicky Kaushal) चर्चा में आ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि भाईजान के बॉडीगार्ड ने विकी को धक्का मारा और सलमान ने एक्टर को इग्नोर किया।

क्या है विकी-सलमान का वायरल वीडियो

दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस में देखा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भीड़ दिख रही है। वहीं विकी कौशल अपने फैन्स के साथ सेल्फी क्लिक करवा रहे हैं। तभी दूसरी ओर से सलमान खान अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ आते हैं और ऐसे में सलमान की सिक्योरिटी विकी को भी हटा देती है। वहीं विकी, सलमान से मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो इग्नोर सा करते दिखते हैं और विकी को देखते हैं। इस दौरान विकी कुछ कहते भी नजर आते हैं।

No matter who you are, you have to clear the path when Tiger is on his way.



The persona of #SalmanKhan 🔥 pic.twitter.com/pRSB7iwQ82