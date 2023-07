सलमान खान ने सिगरेट कांड की वजह से छोड़ दिया 'बिग बॉस'?

नई दिल्ली। Bigg Boss OTT 2 को Salman Khan होस्ट कर रहे थे। मगर इस शनिवार-रविवार वो इस शो पर नज़र नहीं आए। इससे ये खबर चल निकली है कि सलमान ने 'बिग बॉस ओटीटी' छोड़ दिया है। और ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वो शो का टीवी वर्ज़न भी होस्ट नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने ये फैसला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन की वजह से लिया है। हालांकि सलमान के बिग बॉस छोड़ने की खबरें बहुत पुख्ता नहीं लग रहीं।

पिछले वीकेंड के वार (9 और 10 जुलाई) वाले एपिसोड में सलमान खान सिगरेट हाथ में लिए देखे गए। उनकी ये फोटो इंटरनेट पर भयानक वायरल हो गई। उन्हें ट्रोल किया गया। इस हफ्ते सलमान वीकेंड के वार से गायब रहे। इसलिए ऐसी खबरें चलने लगीं कि सलमान ने ये शो छोड़ दिया है। ये भी कहा गया कि सिगरेट के साथ उनकी फोटो एपिसोड में जाने को उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया है। इसीलिए उन्होंने इस शो को छोड़ने का फैसला कर लिया।

हालांकि इन खबरों के सही होने की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि इस शनिवार-रविवार सलमान के उपलब्ध नहीं होने की खबरें पहले से थीं। सलमान इस वीकेंड 'बिग बॉस ओटीटी' से इसलिए गायब रहे क्योंकि उनको कुछ काम था। शायद कोई फिल्म प्रोजेक्ट, जिसमें वो व्यस्त रहने वाले थे।

उनकी गै़र-मौजूदगी में कृष्णा अभिषेक, भारती सिंह और निशांत भट्ट जैसे सेलेब्रिटीज़ ने कमान संभाली। वीकेंड पर घरवालों से अलग-अलग टास्क करवाए। इस हफ्ते फलक़ नाज़, अविनाश सचदेव, बेबिका धुर्वे और पूजा भट्ट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थीं। मगर वीकेंड एपिसोड पर किसी को एविक्ट नहीं किया गया। इसलिए ये संभव है कि सलमान वीकेंड की भरपाई के लिए हफ्ते में किसी दिन 'बिग बॉस ओटीटी' के एपिसोड पर नज़र आएं। जहां वो इस हफ्ते घर से बेघर होने वाले सदस्य का नाम बताएं। या फिर वो सीधे अगले वीकेंड ही इस शो पर वापसी कर सकते हैं।

सलमान खान या 'बिग बॉस' के मेकर्स की ओर से सलमान के इस शो से अलग होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 'बिग बॉस' के टीवी वर्ज़न को सलमान पिछले 12 सीज़न से होस्ट कर रहे हैं। मगर 'बिग बॉस ओटीटी' से वो इस साल पहली बार जुड़े हैं। 'बिग बॉस ओटीटी' के पहले सीज़न को करण जौहर ने होस्ट किया था।

