'सालार' ने रिलीज से पहले बनाया रिकॉर्ड, ओवरसीज में फिल्म को मिलीं अब तक की सबसे ज्यादा स्क्रींस

नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) अपकमिंग फिल्म 'सालार' को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। यह फ्रेंचाइजी एक्शन फिल्म होगी, जिसके पहले पार्ट का पूरा नाम 'सालार पार्ट वन: सीजफायर' है। मूवी दुनियाभर में पांच हजार से अधिक स्थानों पर रिलीज होने वाली है। कुछ ही दिनों पहले सालार फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया गया। फिल्म को लेकर हर ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब मूवी से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ गई है।

रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड

'सालार' इंडिया में 28 सितंबर को रिलीज हो रही है, जबकि यूएसए के थिएटर्स में फिल्म 27 सितंबर को दस्तक देगी। इस फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। 'सालार' पहली इंडियन मूवी है, जिसे उत्तरी अमेरिका में 1900 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। मेकर्स की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक, फिल्म को 1979 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा, जो एक भारतीय फिल्म के लिए रिकॉर्ड संख्या है।

टीजर को मिला पॉजिटिव रिस्पांस

कुछ दिनों पहले ही फिल्म का टीजर सामने आया, जिसने रिलीज के 12 घंटों में ही सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीजर का रिकॉर्ड बना दिया। 'सालार' टीजर के सामने आने के बाद 12 घंटों के अंदर 45 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख डाला। टीजर 7 जुलाई को सुबह रिलीज हुआ था।

Marking the Man's birthday year with the locations we are releasing in North America.



PRABHAS



1979 Locations - ALL TIME RECORD RELEASE FOR ANY INDIAN FILM. #Salaar #SalaarCeaseFire