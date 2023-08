Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने चार दिन में गाड़े झंडे, जाने कितना हुआ अब तक कलेक्शन

मुंबई। Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani BO Collection करण जौहर द्वारा निर्देशित रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म ‘रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी’ ने रिलीज होने के पहले चार दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 52.92 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। निर्माताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक जोड़े की है प्रेम कहानी

जौहर द्वारा निर्देशित ‘रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी’ दो विपरीत पृष्ठभूमि और संस्कृतियों से संबंध रखने वाले एक जोड़े की प्रेम कहानी है। इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म में धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी हैं। करण जौहर के बैनर धर्मा प्रोडक्शन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर फिल्म की कमाई के नवीनतम आंकड़ों की जानकारी साझा की।

#RockyAurRaniKiiPremKahaani remains super-strong on the make-or-break Monday, despite reduction in ticket rates on weekdays... National chains - especially at urban centres - continue to drive its biz… Fri 11.10 cr, Sat 16.05 cr, Sun 18.75 cr, Mon 7.02 cr. Total: ₹ 52.92 cr.… pic.twitter.com/idQM6wqmTG