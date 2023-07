Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani : रणवीर-आलिया की फिल्म जबरदस्त फैमिली ड्रामा है, फिर चलेगा ऑडियन्स पर करण जौहर का जादू

नई दिल्ली। करण जौहर की मच-अवेटेड फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन फिल्म के रिव्यूज आने अभी से शुरू हो गए हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स और U/A सर्टिफिकेशन के साथ पास कर दिया है। वहीं 25 जुलाई को मेकर्स ने फिल्म की बिग स्क्रीनिंग भी ऑर्गनाइज की, जिसमें तकरीबन आधा बॉलीवुड शामिल हुआ। बड़ी बात ये कि हर किसी को ये फिल्म पसंद आई। सेलेब्स समेत सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान तक ने करण की फिल्म को एंटरटेनर बताया।

फैमिली ड्रामा है करण की फिल्म

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को पहला रिएक्शन केआरके से मिला है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये सच है। केआरके ने फिल्म को ब्रिलिएंट बताया है। केआरके ने फिल्म का रिव्यू देते हुए दो ट्वीट किए। इसमें लिखा- कई लोगों ने लंदन, मॉरिशियस, सिंगापुर के सेंसर बोर्ड ऑफिस में इस फिल्म को देखा है। उनके मुताबिक ये एक ब्रिलिएंट फिल्म है, पूरी एंटरटेनमेंट के साथ और ये सबसे बड़ी हिट होने वाली है। इसी के साथ कमाल ने एक और ट्वीट कर लिखा- बीती रात हुई स्क्रीनिंग में कई लोगों ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म को देखा और उन्हें ये बहुत अच्छी लगी। कई लोगों के मुताबिक, ये एक बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें भरपूर फैमिली ड्रामा है। ये बॉक्स ऑफिस हिट साबित होगी।

