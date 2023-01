फिल्म "मेट्रो इन दिनों' की रिलीज डेट आउट, पहली बार ऑनस्क्रीन रोमांस करेंगे आदित्य रॉय कपूर और सारा अली 

मुंबई। निर्देशक अनुराग बसु की आगामी फिल्म "मेट्रो इन दिनों' में आधुनिक समय के परिदृश्य के साथ खट्टे-मीठे रिश्तों की कहानियों को दर्शाया जाएगा, और यह फिल्म आगामी 8 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म, जिसका शीर्षक जाहिरा तौर पर बसु की 2007 की फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो के लोकप्रिय गीत इन दिनों से लिया गया है। फिल्म को 'मॉडर्न टाइम्स में कपलस की दिल को छू लेने वाली कहानियों' की अन्थोलोजी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार हैं।

