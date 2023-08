रजनीकांत की 'जेलर' देखने के लिए इन दो शहरों में हुई छुट्टी, एक कंपनी ने तो फ्री में बांटे कर्मचारियों को फिल्म के टिकट

नई दिल्ली। मेगास्टार रजनीकांत एक बार फिर से अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीतने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म जेलर जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। थलाइवा की इस फिल्म का उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म जेलर 10 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में रजनीकांत की फैन फॉलोइंग को देखते हुए चेन्नई और बेंगलुरु में छुट्टी की घोषणा की गई है। यह छुट्टी तमिल फिल्म जेलर को देखने के लिए घोषित की गई है। इतना ही नहीं चेन्नई और बेंगलुरु की कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को रजनीकांत की फिल्म के फ्री में टिकट तक बांटे हैं।

अंग्रेजी वेबसाइट इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के अनुसार जेलर की रिलीज डेट पर चेन्नई और बेंगलुरु में छुट्टी घोषित की गई है। एक कंपनी ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर के जरिए छुट्टी तक की घोषणा की है। आपको बता दें कि हाल ही में साउथ के मेगास्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर का ट्रेलर रिलीज हुआ। जिसे थलाइवा के फैंस और दर्शकों ने खूब पसंद किया है। फिल्म जेलर में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, जैकी श्रॉफ, तमन्ना भाटिया, शिव राजकुमार, सुनील और योगी बाबू, जैसे कई दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिका में हैं।

