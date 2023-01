पठान ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई 'आग', 5 दिन में 550 करोड़ के पार कमाई!

नई दिल्ली। Pathaan Worldwide Box Office Day 5: पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। जिधर देखो उधर सिर्फ पठान का ही परचम लहरा रहा है। शाहरुख की फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड्स सेट कर रही है। 4 साल बाद आई किंग खान की कमबैक फिल्म से सिनेमाघरों की रौनक लौट आई है। पठान के लिए जिस तरह लोगों की दीवानगी देखने को मिल रही है वो वाकई में अद्भुत है।

पठान की धुआंधार कमाई

पठान ने धुआंधार ओपनिंग करके कई बड़े रिकॉर्ड्स पहले ही ब्रेक कर दिए हैं। इतिहास के पन्नों में पठान हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म के तौर पर अपना नाम दर्ज करा चुकी है। पठान को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं। लेकिन लोगों की दीवानगी अभी भी आसमान छू रही है।

इस बार वीकेंड भी पठान के नाम रहा। शाहरुख खान की फिल्म ने वीकेंड पर भी ताबड़तोड़ कमाई की। पठान के 5वें दिन की कमाई के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, शुरुआती रुझानों के अनुसार, पठान ने रविवार 29 जनवरी को करीब 70 करोड़ के आसपास की कमाई करके फिर से इतिहास रचा है।

#Pathaan 5 days WW Gross expected to be in the range of ₹ 550 Crs..