Moonbin Death: 25 साल की उम्र में एस्ट्रो मेंबर मूनबिन का निधन, K-पॉप स्टार का घर में मिला शव

नई दिल्ली। Moonbin Death: एस्ट्रो मेंबर मूनबिन का 25 साल की उम्र में निधन हो गया है। कई साउथ कोरियाई आउटलेट ने इस बारे में रिपोर्ट की है। कोरियाबू की एक रिपोर्ट के मुताबिक के-पॉप आइडल सियोल के गंगनम-गु में अपने अपार्टमेंट में मृत पाये गए थे। योनहाप न्यूज़ टीवी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए साउथ कोरियाई एंटरटेनमेंट पोर्टल ने बताया कि पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मूनबिन ने अपनी जान ले ली और "मौत के कारणों की जांच करते हुए शव की ऑटोप्सी करने पर विचार किया जा रहा है।"

मूनबिन अपने घर में मृत पाए गए

इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक मूनबिन 19 अप्रैल को रात करीब 8:10 बजे अपने घर में मृत पाये गए थे। बताया गया कि मैनेजर ने फौरन पुलिस को खबर की थी। उनकी एजेंसी फैंटेगियो ने अभी तक मौत के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

मूनबिन के निधन से सदमे में हैं फैंस

वहीं मूनबिन के निधन के बारे में ऑफिशियल बयान का अभी इंतजार है लेकिन फैंस ने सोशल मीडिया के जरिये उनकी अचानक हुई मौत पर शोक जाहिर करना शुरू कर दिया है।

Sending our prayers and deepest condolences to Moobin's family and Astro members, friends, relatives, also our dearest Aroha 🥺💜



this is so heartbreaking, rest in peace Moonbin 🥀 pic.twitter.com/m2xYirGwCq