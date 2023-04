मेकर्स ने Vikram के बर्थडे पर रिलीज़ किया 'थंगालन' का अनसीन अवतार, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेकिंग वीडियो देख

नई दिल्ली। Thangalaan Making Video: साउथ सुपरस्टार विक्रम आज यानि सोमवार को अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म 'थंगालान' का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ फिल्म का मेकिंग वीडियो भी सामने आया है। मेकर्स ने विक्रम की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के पोस्टर और मेकिंग वीडियो रिलीज करने के लिए ये खास दिन चुना है। ये पीरियड ड्रामा फिल्म रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी है। जिसमें कोलार गोल्ड माइन्स में काम करने वाले वर्कर्स की कहानी को बड़े ही दिलचस्प तरीके से दिखाया जाना वाला है।

मेकिंग वीडियो में दिखा फिल्म का भव्य सेट

इस फिल्म के मेकिंग वीडियो में फिल्म का भव्य सेट नजर आ रहा है। साथ ही विक्रम की फिल्म के लिए की कड़ी मेहनत भी इसमें दिखाई दे रही है। वीडियो की शुरुआत में कैमरा विक्रम का पीछा करता नजर आता है और फिर रोल के लिए वो अपने बालों को सेट करवाते नजर आ रहे हैं। फिल्म में विक्रम का आधा मुंडा सिर भी दिखाई दे रहा है। वहीं फिल्म का भव्य सेट ये बताता है कि ये फिल्म काफी बड़ी और दिलचस्प होने वाली है।

Happy birthday to my #Thangalaan, @chiyaan sir 😊

Presenting you a slice of flesh, a grand making visual video of Thangalaan as our humble tribute to Chiyaan.https://t.co/0cxHldw8Nc#HBDChiyaanVikram #ThangalaanMaking @chiyaan @kegvraja @StudioGreen2 @officialneelam pic.twitter.com/1CHLM4W3fT