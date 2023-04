राजकुमार संतोषी की फिल्म Bad Boy की सबका मजाक उड़ाने वाले KRK ने तारीफ की! कही ऐसी बात जिसे जान रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली। खुद को क्रिटिक्स बताने वाले केआरके सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते है। कमाल राशिद खान के ट्वीट इंटरनेट पर आते ही चर्चा का विषय बन जाते है। एक्टर ने हाल ही में सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का जमकर मजाक उड़ाया। अब केआरके ने एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने फिल्म बैड बॉय को प्रमोट किया है। निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म को उन्होंने दर्शकों को देखने के लिए है।

फिल्म बैड बॉय को लेकर केआरके ने कही ये बात

निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म बैड बॉय इन दिनों लाइमलाइट में थी। फिल्म फाइनली रिलीज हो गई। इस मूवी से मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती डेब्यू कर रहे है। इस बीच पहली बार केआरके ने किसी एक्टर की मूवी देखने के लिए दर्शकों को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मिथुन के बेटे नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म बैडबॉय आज रिलीज हो रही है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी इस फिल्म में अमरीन कुरैशी को भी लॉन्च कर रहे हैं। इसे साजिद कुरैशी ने प्रोड्यूस किया है। जाओ और नयी प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए इसे देखें। पूरी टीम को ऑल द बेस्ट।

Mithun’s son #NamashiChakraborty film #BadBoy is releasing today. Director #RajkumarSantoshi is launching #AmrinQuraishi also in this film. It’s produced by Sajid Quraishi. Go and watch it to support new talents. All the best to entire team.