KBC Registration 2023: क्या करना होगा 'कौन बनेगा करोड़पति' में जाने के लिए ? पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानिए

How to register for KBC 2023: 'कौन बनेगा करोड़पति' के नाम का सहारा लेकर कई तरह के स्कैम और फ्रॉड किए जाते हैं, लेकिन मेकर्स कई बार यह साफ कर चुके हैं कि शो में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है।

नई दिल्ली। भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' फिर लौट आया है। शो का यह 15वां सीजन है और प्रोमो वीडियो पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। शो का यह कितना अलग होगा यह कहना अभी मुश्किल है लेकिन एक चीज जो साफ तौर पर कही जा सकती है वो ये कि KBC15 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हॉटसीट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेना। 29 अप्रैल की रात 9 बजे से यह प्रोसेस शुरू की जा चुकी है।

How to register for KBC 2023?

यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, कि अगर मुझे केबीसी में जाना है तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? देखिए इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है SMS के जरिए और दूसरा है सोनी लिव मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए। पहले SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर KBC टाइप करना है और फिर स्पेस देकर आगे उस दिन के रजिस्ट्रेशन के सवाल का जवाब (A, B, C या D) टाइप करके एक और स्पेस देना और फिर अपनी उम्र (जैसे- 30, 35, 42 जो भी हो) टाइप करनी है। फिर एक और स्पेस देकर आपको पुरुष हैं तो M और महिला हैं तो F लिखना है। इस मैसेज को आपको 509093 पर भेज देना है।

How to register for KBC 15 by SonyLIV

सोनी लिव मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान है। इसके लिए आपको अपने फोन में सोनी लिव एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है और फिर KBC रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है। यहां पर आपको उस दिन का रजिस्ट्रेशन क्विज दिख जाएगा जिसका सही जवाब आपको देना है। इसके आगे जो भी प्रक्रिया करने को कहा जाए उसे फॉलो करना है। बता दें कि 'कौन बनेगा करोड़पति' के 15वें सीजन को भी महानायक अमिताभ बच्चन ही होस्ट करने वाले हैं।

30 अप्रैल का रजिस्ट्रेशन क्विज क्या था?

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के लिए 30 अप्रैल को पूछा गया रजिस्ट्रेशन क्विज भारत की राजनीति से जुड़ा था। अमिताभ बच्चन ने पूछा- 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि, अब्दुल फतेह अल-सिसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन्स थे- A. सऊदी अरब, B. ईरान, C. मोरक्को या फिर D. मिस्र। दर्शकों को 1 मई के रजिस्ट्रेशन क्विज का बेसब्री से इंतजार है।

