करण जौहर बर्बाद करना चाहते थे अनुष्का शर्मा का करियर, खुद किया खुलासा और मांगी माफी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने यशराज की फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, ये फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसके बाद अनुष्का ने ‘बैंड बाजा बारात’ में काम किया था और इस फिल्म में भी एक्ट्रेस की एक्टिंग को सराहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करण जौहर ने ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के निर्देशक आदित्य चोपड़ा से कहा था कि वो फिल्म में अनुष्का को न लें। करण जौहर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो अनुष्का शर्मा का करियर बर्बाद करना चाहते थे।

सोशल मीडिया पर करण जौहर के पुराने इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वो अनुष्का के करियर का मर्डर करना चाहते थे, करण ने बाद में अनुष्का से माफी भी मांगी थी।

वीडियो में करण जौहर कह रहे हैं, ”मैं पूरी तरह से अनुष्का शर्मा के करियर का मर्डर करना चाहता था… क्योंकि जब आदित्य चोपड़ा ने मुझे इसकी फोटो दिखाई, मैंने कहा नहीं… नहीं… तुम इसे साइन कर रहे हो। तुम्हें इसे (अनुष्का को ) साइन करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और लीड एक्ट्रेस थी मैं चाहता था आदित्य उसे साइन करे।”

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

करण जौहर ने मांगी अनुष्का से माफी

करण जौहर ने आगे कहा, ”जब मैंने ‘बैंड बाजा बारात’ देखी, मैंने अनुष्का को बताया और माफी मांगी। माफी इसलिए क्योंकि मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं वाकई में एक बेहतरीन एक्ट्रेस का करियर ग्राफ बर्बाद करने वाला था।”

'I totally wanted to murder Anushka Sharma's career' - Karan Johar confesses to Rajeev Masand & Anupama Chopra in 2016. Said in jest, I'm sure, but still a worthy point in the raging insider-outsider debate. pic.twitter.com/8JNLp8Kyud