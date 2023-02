कंगना रनौत आईं राजामौली के सपोर्ट में, बोलीं- हर जगह भगवा झंडी लेकर घूमने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद उनके फैंस ने भी उनसे नहीं की थी। कंगना रनौत ने राजामौली को सपोर्ट करते हुए कहा कि हर जगह भगवा झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। बता दें कि अमूमन कंगना रनौत राइट विंग को सपोर्ट करती नजर आती हैं लेकिन इस बार वह इसके बिलकुल विपरीत खड़ी दिखाई पड़ीं।

राजामौली के किन बयानों पर विवाद?

राजामौली ने हाल ही में The New Yorker को दिए एक इंटरव्यू में धर्म और हिंदू धर्मग्रंधों पर खुलकर बात की थी। राजामौली ने कहा कि वह एक वक्त तक बहुत ज्यादा धार्मिक रहे हैं, लेकिन जहां तक आज की बात है तो वह अभी भी नास्तिक नहीं बने हैं। हालांकि महाभारत और रामायण के लिए उनका प्रेम 'उन ग्रंथों के धार्मिक पहलू से दूर' बना हुआ है। राजामौली को उनके बयानों के लिए ट्रोल किया जा रहा था।

राजामौली के सपोर्ट में आईं कंगना

अब कंगना रनौत राजामौली के सपोर्ट में खड़ी नजर आई हैं। कंगना रनौत ने कहा, "ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है। हर जगह भगवा झंडी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। हमारा बर्ताव हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। एक गौरवशाली हिंदू पर सभी प्रकार के हमलों, दुश्मनी, ट्रोलिंग और ढेर सारी निगेटिविटी की उम्मीद हमसे की जाती है।"

No need to overreact, it’s ok not to carry Bhagwa Jhandi everywhere, our actions speak louder than words. Being a proud hindu calls upon all kind of attacks, hostility,trolling and huge amount of negativity, we make movies for everyone, we artists are vulnerable especially( cont) https://t.co/xz77oCXJrq