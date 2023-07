पढ़े-लिखे नहीं हैं हमारे नेता बोलकर फंसीं काजोल, सफाई में अब बोलीं- कई नेता विजनरी

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का 'विजनलेस लीडर्स' वाला बयान वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर इस बारे में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। मुद्दा चर्चा का विषय बनने लगा तो अब काजोल ने इस बारे में एक और ट्वीट करते हुए अपने बयान पर सफाई दी है। काजोल ने अपने ट्वीट में कहा था कि कुछ राजनेताओं को कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। उनके इस बयान पर बहुत से लोगों को आपत्ति थी, अब उन्होंने सफाई देते हुए इस मामले में क्या कहा? चलिए जानते हैं।

काजोल ने अपने बयान पर दी सफाई

काजोल ने ट्वीट किया, "मैं बस शिक्षा और इसके महत्व को लेकर अपना पॉइंट रख रही थी। मेरा उद्देश्य किसी भी राजनेता को अपमानित करना नहीं था, हमारे पास कुछ कमाल के नेता हैं जो देश को सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं।" अब समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है, और यह पूरी बहस आखिर कहां से शुरू हुई? दरअसल काजोल अपने कोर्टरूम ड्रामा शो The Trial का प्रमोशन कर रही थीं और एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बयान दिया था जिस पर बहस शुरू हुई।

क्या है काजोल का वो चर्चित बयान?

काजोल ने अपने बयान में कहा, "खासतौर पर भारत जैसे देश में विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। यह बहुत बहुत धीमी है। क्योंकि हम अपने हम अपनी परंपराओं और अपने विचारों के मामले में बहुत गहराई तक धंसे हुए हैं, जाहिर तौर पर इसका शिक्षा से भी बहुत हद तक लेना देना है। आप ऐसे राजनेताओं को चुनते हैं जिनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड सिस्टम नहीं है। माफी चाहूंगी लेकिन मैं तो सबके सामने आकर यह बात कहूंगी।"

I was merely making a point about education and its importance. My intention was not to demean any political leaders, we have some great leaders who are guiding the country on the right path.