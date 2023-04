बड़ी डील छीनी Jio Cinema ने ! HotStar का डब्बा बंद, लोग बोले- डिलीट करो ऐप

नई दिल्ली। Jio Cinema Multi Year Deal: जियो सिनेमा ने एक बड़ा दांव चल दिया है, जिससे हॉटस्टार का धंधा चौपट हो सकता है। दरअसल जियो सिनेमा ने Warner Bros और HBO के साथ मल्टी ईयर डील की है। इस डील में HBO और Warner Bros के कंटेंट को भारत में जियो सिनेमा पर दिखाया जाएगा। ऐसे में जियो यूजर्स जियो सिनेम पर गेम्स ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर सीरीज, डिस्कवरी जैसे शानदार मूवी और शोज का लुत्फ उठा पाएंगे। यह सभी मूवी और शोज पहले Hotstar पर मौजूद थे। ऐसे में जानकार मानते हैं कि हॉट स्टार से इतनी बड़ी डील छिनने के बाद भारत में hotstar की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। साथ ही यह जियो सिनेमा के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

जियो सिनेमा ने खो दी अहमियत

बता दें कि इससे पहले हॉटस्टार पर आईपीएल का प्रसारण होता है, जिसे जियो सिनेमा ने पहले ही छीन लिया था, उससे HotStar को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि HBO, Warner Bros की डील छिनने के बाद हॉटस्टार ने अपनी अहमियत खो दी है। यही वजह है कि ट्विटर पर यूजर्स हॉटस्टार ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात कह रहे हैं। इस डील के बाद Hotstar ट्वीटर के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया है।

BREAKING: Ambani’s Jio Cinema strikes a multi-year deal with Warner Bros and HBO to stream their content in INDIA including Succession, Game of Thrones, upcoming Harry Potter Series and many more landmark series.



This is game-changing, unexpected! pic.twitter.com/cPNcBj7rAB