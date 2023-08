Jawan Teaser Out: उल्टी गिनती शुरू की शाह रुख खान ने, थिएटर रिलीज से पहले जारी किया जवान का नया टीजर

नई दिल्ली। Shah Rukh Khan Releases New Teaser of Jawan: शाह रुख खान की फिल्म जवान रिलीज की ओर बढ़ रही है। एक्टर भी फिल्म को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। इसलिए बीच- बीच में फैंस को जवान से जुड़ी अपडेट देते रहते हैं। अब उन्होंने फिल्म का नया टीजर रिलीज किया है।

शाह रुख खान ने 7 अगस्त को जवान का नया पोस्टर शेयर किया और इसके साथ अपडेट दी कि अब फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ एक महीने का वक्त रह गया है। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने फिल्म का नया टीजर जारी किया और कहा कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई।

30 days to go…

These too shall pass….Tick…Tock…. #1MonthToJawan#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/ozZtBqFFsc