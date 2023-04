नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन के फैन्स को 'पुष्पा' के मेकर्स ने तगड़ा सरप्राइज दिया है। अल्लू अर्जुन का 8 अप्रैल को बर्थडे है और एक दिन पहले ही मेकर्स ने 'पुष्पा 2' का ऐसा वीडियो रिलीज किया है, जिसे देख एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई है। मेकर्स ने 'पुष्पा 2' की कहानी और उसके रोमांच भरे ट्विस्ट की शानदार झलक पेश की है। फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं है।

टीजर में दिखाया गया है कि पुष्पा तिरुपति जेल से भाग चुका है और उसे 8 गोलियां लगी हैं। किसी को भी पता नहीं है कि पुष्पा जिंदा है या फिर मर गया है। जंगल से सिर्फ कपड़े मिलते हैं। एक महीने तक कुछ अता-पता नहीं चलता और इस बीच दंगे भी भड़क जाते हैं। लोग इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि आखिर पुष्पा है कहां? कहीं पुलिस पुष्पा की लाश को छुपा तो नहीं रही है?

अब होगा पुष्पा का रूल

तभी टीवी चैनल पर खबर दिखाई जाती है कि जंगल में एक आदमी को देखा गया है। चादर लपेटे हुए यह शख्स उन कैमरों में कैद होता है, जिनमें शेरों को मॉनिटर किया जाता है। कैमरे में नजर आता है कि दहाड़ता हुआ शेर पीछे हट जाता है और सामने एक आदमी चलता हुआ नजर आता है, जो असल में पुष्पा है।

