फर्जी कास्टिंग का पर्दाफाश किया Donal Bisht ने, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन्स की फेक ID से भेजे गए मेल

नई दिल्ली। 'बिग बॉस 15' के अलावा कई टीवी शोज में नजर आईं एक्ट्रेस डोनल बिष्ट हाल ही एक फ्रॉड के जाल में फंसने से बच गईं। डोनल बिष्ट ने एक फर्जी कास्टिंग का पर्दाफाश किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर सभी लोगों को अलर्ट किया है। एक जालसाज ने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन्स के नाम पर डोनल बिष्ट को ऑडिशन के लिए मेल भेजा और स्कैम करने की कोशिश की। इस जालसाज ने करण धर्मा प्रोडक्शन्स की फर्जी आईडी बनाई थी, जिसके जरिए वह लोगों को उल्लू बना रहा था।

उसी फर्जी आईडी से फ्रॉड ने Donal Bisht को भी एक मेल भेजा। एक्ट्रेस ने लोगों को अलर्ट करने के साथ ही ट्विटर पर मेल और फर्जी आईडी का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। डोनल बिष्ट को पिछले कुछ दिनों से फर्जी कॉल और मेल आ रहे थे, जिनसे वह तंग आ चुकी थीं। आखिरकार उन्होंने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने का फैसला किया। डोनल बिष्ट ने सोशल मीडिया पर इस फ्रॉड को बेनकाब तो किया ही, साथ ही सभी लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा।

धर्मा प्रोडक्शन्स की फेक आईडी से स्कैम

इस फ्रॉड ने Karan Johar के धर्मा प्रोडक्शन्स के नाम पर फर्जी आईडी बनाई है और उस आईडी से लोगों को स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। डोनल बिष्ट ने मेल का स्क्रीनशॉट शेयर कर ट्विटर पर लिखा, 'कोई मुझे लगातार मेल कर रहा है। मेरा मानना है कि यह धर्मा प्रोडक्शन्स की फेक ईमेल आईडी है। उम्मीद करती हूं कि लोग इसके झांसे में न आएं।' अपने इस पोस्ट को डोनल बिष्ट ने ट्विटर पर भी शेयर किया है और साथ ही करण जौहर व धर्मा प्रोडक्शन्स को भी टैग किया है।

Someone is continuously mailing me, I believe from a fake #dharmaproductions email id !!!

Plz look into it !!

I hope people don’t get trapped in it !!

@DharmaMovies @DCATalent @DharmaTwoPointO @Dharmatic_ #KaranJohar @apoorvamehta18 @RajeevMasand pic.twitter.com/xKcm20yoL6