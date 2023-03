नई दिल्ली। अजय देवगन 'दृश्यम 2' के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर राज चलाने के लिए अपकमिंग फिल्म 'भोला' के साथ हाजिर हो रहे हैं। अजय देवगन ने अपनी इस फिल्म Bholaa के 6 मिनट की बेहतरीन झलक शेयर की है। इस वीडियो में अजय देवगन अपने एक्शन सीन पर टीम के साथ चर्चा करते दिख रहे हैं। अजय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें हाई एक्शन सीन हैं, जैसा इससे पहले उनकी किसी फिल्म में नजर नहीं आया है। यह फिल्म 3 डी में रिलीज हो रही है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए Ajay Devgn ने बताया है कि केवल 6 मिनट की बाइक राइड और ट्रक चेज़ वाले इस सीन के लिए 11 दिनों तक Bholaa की शूटिंग चली और इसे तैयार करने में उन्हें तीन महीने लग गए थे। अजय देवगन ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसकी शुरुआत कुछ टेक्स्ट के साथ हो रही है। इस वीडियो पर लिखा है, 'इस फिल्म के एक्शन सीन मेरे पिता श्री वीरू देवगन को समर्पित हैं, वो शख्स जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है- अजय देवगन।'

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

इस एक्शन सीन की प्लानिंग और रिहर्सल में 3 महीने लग गए

आगे लिखा गया है, '6 मिनट का बाइक-ट्रक चेज़ सीन, 11 दिनों की शूटिंग, बेहद एम्बिशियस और रिस्की बाइक-ट्रक चेज़, जिसके प्लानिंग और रिहर्सल में 3 महीने लग गए।' वीडियो में अजय देवगन खुद हर सीन पर काम करते दिख रहे हैं। पहले वे ट्रक और बाइक के टॉय के लेकर ये डिसाइड करते दिखते हैं कि इसे कैसे फिल्माना है और फिर उस सीन को ठीक उसी आधार पर तैयार किया गया है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

तमिल फिल्म 'कैथी' की ऑफिशियल हिन्दी रीमेक है

बता दें कि फिल्म 'भोला' 30 मार्च को रिलीज हो रही है और इस फिल्म में उनके साथ तब्बू भी दिखेंगी। अजय देवगन द्वारा निर्देशित फिल्म 'भोला' साल 2019 की तमिल फिल्म 'कैथी' की ऑफिशियल हिन्दी रीमेक है। इस ओरिजनल फिल्म कैथी को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में कार्थी लीड रोल में दिखे थे।

Here's a glimpse of the 6 mins long, bike-truck chase sequence shot in 11 days from Bholaa.



Experience the action sequence in IMAX 3D.#BholaaBikeTruckChase #BholaaIn3D #BholaaOn30thMarch#Tabu #VineetKumar @imsanjaimishra @raogajraj #DeepakDobriyal pic.twitter.com/lJ7gfQeSbd