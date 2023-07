Bigg Boss OTT 2: यूजर ने जद हदीद-आकांक्षा पुरी के किसिंग को बताया 'लव जिहाद', देवोलीना भट्टाचार्य भड़कीं

मुंबई। 'बिग बॉस ओटीटी 2' इन दिनों आकांक्षा पुरी और जद हदीद के किसिंग को लेकर सुर्खियों में है। सभी की नजरें वीकेंड का वार पर टिकी हैं। देखना होगा कि सलमान खान का क्या रिएक्शन होता है। एक टास्क के दौरान आकांक्षा पुरी और जद हदीद ने 30 सेकेंड लंबा किस किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई यूजर्स ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। एक यूजर ने इस पूरे मामले को एक नया ही एंगल दे दिया और 'लव जिहाद' बता दिया। अब इस पर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने जवाब दिया है।

किस करने को लेकर चर्चा में जद-आकांक्षा

यूजर ने कहा, "क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का बायकॉट कर दिया होता और उनका 'लव जिहाद' को लेकर स्पॉन्सरशिप बंद हो जाता? नहीं, सलमान भाई के 'बिग बॉस ओटीटी' ने अब इसे देशभर के हर मोबाइल और हर टीनएजर तक पहुंचा दिया है। पहले जद हदीद ने आकांक्षा पुरी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की जिसे उसने मना कर दिया। दूसरी बार उसने कैमरे पर 40 सेकेंड तक लंबा स्मूच किया। यह तो अभी शुरुआत है।"

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

यूजर पर भड़कीं देवोलीना

इसे 'लव जिहाद' बताने पर देवोलीना ने जवाब में लिखा, "अगर आप हर बेकार चीज को 'लव जिहाद' से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। यह एक रियलिटी शो है। बस इतना ही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह यह हिम्मत ना ही घरवालों ने दी, ना ही बिग बॉस ने और ना ही चैनल ने दी। दोनों एडल्ट हैं और वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। हालांकि मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। कोई यह कहकर इसे सही नहीं ठहरा सकता कि हम एक्टर हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह बिना किसी स्क्रिप्ट के एक रियलिटी शो है। ना तो आकांक्षा को कोई रोल निभाने के लिए कहा गया था और ना ही यह कोई एलिमिनेशन टास्क था। यह केवल हिम्मत थी जिससे वह आसानी से बच सकते थे।"

Its pointless if you try to link every damn thing with lovej or f. Its a reality show. Thats all. Also the dare was given by the housemates not @BiggBoss or channel if i am not wrong. Both are adults and they were well aware what they were doing , though i condemn it strongly.… https://t.co/pkD67WOEji