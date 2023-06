Bastar: 'देश में तूफान आ जाएगा छिपी हुई सच्चाई से', द केरल स्टोरी के मेकर्स दिखाएंगे 'बस्तर' की कहानी

मुंबई। 'द केरल स्टोरी' इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म है। एक बार फिर से 'द केरल स्टोरी' के निर्देशक सुदीप्तो सेन और निर्माता विपुल शाह अगली फिल्म के लिए जुटे हैं। सोमवार को उन्होंने फिल्म 'बस्तर' का ऐलान किया। इसी के साथ फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज किया गया। पोस्टर पर लिखा है कि 'छिपी हुई सच्चाई' को दिखाया जाएगा। मेकर्स ने दावा किया कि यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देगी।

पोस्टर के साथ रिलीज डेट का भी ऐलान

सनशाइन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा है, 'द केरल स्टोरी के मेकर्स की ओर से... छिपी हुई सच्चाई से देश में तूफान आ जाएगा। बस्तर।' पोस्टर में जंगल में गिरे हुए पेड़ हैं। एक कोने में कम्युनिस्ट झंडा है और जंगल की ओर इशारा करता बंदूक है। 'बस्तर' के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं जिन्होंने इससे पहले मिलकर 'द केरल स्टोरी' बनाई थी। 'बस्तर' अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी। अभी इसके एक्टर्स का ऐलान नहीं किया गया है।

कहानी को लेकर खुलासा नहीं

इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'हमारी अगली फिल्म बस्तर का ऐलान। एक और दिलचस्प सच्ची घटना देखने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको हैरान कर देगी। 5 अप्रैल 2024 का दिन कैलेंडर में नोट कर लें।' निर्माताओं ने फिल्म की कहानी को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया है।

आदिवासी बहुल इलाका

बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है जहां एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है। बस्तर के आदिवासी अभी भी घने जंगलों में रहते हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए बाहरी लोगों से मिलने जुलने से बचते हैं।

