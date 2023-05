अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन को बाइक पर बैठना इन दोनों शख्स को पड़ा भारी, अब भरना होगा इतना जुर्माना

नई दिल्ली। फिल्मी सितारे जो कुछ भी करते हैं, उससे वो तो सुर्खियां बटोर लेते हैं लेकिन कभी कभी आम लोगों की फजीहत हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ उन दो बाइक सवारों के साथ जिन्होंने बॉलीवुड स्टार्स को लिफ्ट दी और अब खुद सजा के हकदार बन गए हैं। उन दोनों सितारों को लिफ्ट देने के चक्कर में मुंबई पुलिस ने दोनों राइडर्स पर सख्ती दिखाई है। इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा होते ही कुछ यूजर्स ने ये गुस्सा भी जताया कि ये सख्ती फिल्म स्टार्स के साथ क्यों नहीं।

#AnushkaSharma Criticised For Taking a Ride Without Helmet; Netizens Cite 2018 Video Alleging 'Hypocrisy'. @MumbaiPolice @MTPHereToHelp #celebrity #RoadSafety #Mumbai #viralvideo Subscribe to our YouTube page: https://t.co/bP10gHsrFh pic.twitter.com/b3t6Uj9AU7



क्या है मामला?

ये मामला जुड़ा है अमिताभ बच्चन से और अनुष्का शर्मा से भी। पिछले दिनों दोनों सितारों की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थीं जिसमें वो बाइक सवार से लिफ्ट लेते दिखे थे। दोनों की तस्वीरें अलग अलग वायरल हुई थीं। एक तस्वीर में अमिताभ बच्चन दिखे थे जो लेट होने से बचना चाहते थे। इसलिए एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगते हैं। और, उसके पीछे सवार हो जाते हैं। अनुष्का शर्मा की इमेज भी ऐसी ही थी। दोनों पिक्स की खास बात ये थी कि न अमिताभ बच्चन, न अनुष्का शर्मा और न ही दोनों को लिफ्ट देने वाले बाइक सवारों ने हेलमेट लगाया था। जिस पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने बहुत से सवाल उठाए थे।

Challan has been issued under Sec 129/194(D), Sec 5/180 & Sec 3(1)181 MV act to the driver along with an fine of Rs. 10500 & been paid by the offender. https://t.co/aLp6JEstLO pic.twitter.com/Br0ByHZk4T