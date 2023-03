अक्षय कुमार 'बड़े मियां छोटे मियां' के सेट पर हुए चोटिल, शूट कर रहे थे एक्शन सीन, फैंस ने मांगी दुआ

नई दिल्ली। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के फैंस के लिए बुरी खबर है। बताया जा रहा है कि अपनी नई फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के सेट पर एक्टर चोटिल हो गए हैं। अक्षय अपनी इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। अपने स्टंट्स खुद करने वाले अक्षय को एक्शन सीक्वेंस फिल्माते हुए ही चोट आई है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये चोट बहुत गंभीर नहीं है और वो जल्द ठीक हो जाएंगे।

एक्शन करते हुए चोटिल हुए अक्षय

रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार को 'बड़े मियां छोटे मियां' के सेट पर एक्शन सीन फिल्माते हुए चोट लगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये चोट गंभीर नहीं है। खबर में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अक्षय अपने को-स्टार टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। एक अलग स्टंट था जिसे एक्टर को शूट करना था, इसी के दौरान उन्हें चोट आई। खबर की मानें तो अभी अक्षय के घुटने चोटिल हैं। जब तक वो ठीक नहीं होती, फिल्म के एक्शन सीन्स की शूटिंग बंद रहेगी।

फैंस कर रहे एक्टर के ठीक होने की दुआ

फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' की शूटिंग टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार स्कॉटलैंड में कर रहे हैं। दोनों एक्शन हीरो अपने एक्शन सीन्स खुद करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस फिल्म के साथ भी दोनों को जबरदस्त अंदाज में देखा जाएगा। अक्षय कुमार को चोट लगने की खबर आने के बाद ट्विटर पर फैंस ने उनके लिए दुआ करना शुरू कर दिया। फैंस का कहना है कि खिलाड़ी कुमार जल्द ही ठीक होकर फिर से एक्शन सीन्स करने लगेंगे।

