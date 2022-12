‘पठान’ का ट्रेलर आखिर क्यों रिलीज नहीं कर रहे? फैन के सवाल पर शाहरुख खान ने दिया यह जवाब

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पठान' की चर्चां जोरों पर है। जहां लोग उनकी अपकमिंग फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं तो वहीं फैंस 'पठान' फिल्म का ट्रेलर कब आएगा। ये सवाल पूछते दिख रहे हैं। इसी बीच क्रिसमस पर #asksrk में शाहरुख ने फैंस के इस सवाल को जवाब दे दिया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं फैंस एक बार फिर एक्टर के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

बीते दिन यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर शाहरुख ने अपने फैंस को आस्कएसआरके सेशन रखा, जिसमें उन्होंने फैंस के ढ़रों सवालों के जवाब दिए। वहीं फैंस ने भी लगातार सवाल पूछे, जिनमें शाहरुख के क्रिसमस सेलिब्रेशन से लेकर पठान फिल्म से जुड़े सवाल शामिल थे।

Merry Christmas to all. Spent the day designing and enjoying Christmas goodies with lil one. He has given me a little break now so maybe a quick #AskSRK then back to merriment. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022



यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

इसी बीच एक फैन ने ट्वीट करते हुए पूछा, शाहरुख आप अपनी फिल्म 'पठान' का ट्रेलर आखिर क्यों रिलीज नहीं कर रहे? इसके जवाब में शाहरुख ने मजेदार अंदाज में लिखा, ' हाहा।।। मेरी मर्जी। वो तभी आएगा जब उसे आना होगा।' एक्टर के इस ट्वीट पर फैंस का भी मजेदार रिएक्शन देखने को मिला है।

Merry Christmas to all. Spent the day designing and enjoying Christmas goodies with lil one. He has given me a little break now so maybe a quick #AskSRK then back to merriment. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022



यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

एक के बाद एक सवालों के जवाब दे रहे शाहरुख से एक फैन ने पूछा, 'आपने पिछले कुछ दिनों में क्या किया?' , इस पर शाहरुख बोले- 'शूटिंग कर रहा था।

Merry Christmas to all. Spent the day designing and enjoying Christmas goodies with lil one. He has given me a little break now so maybe a quick #AskSRK then back to merriment. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022

Merry Christmas to all. Spent the day designing and enjoying Christmas goodies with lil one. He has given me a little break now so maybe a quick #AskSRK then back to merriment. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022







यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

दूसरे फैन ने पूछा, आपका अभी वजन कितना है? शाहरुख ने लिखा, 70 किलो से थोड़ा कम। तीसरे ने शाहरुख की पठान फिल्म से जुड़ी बॉडी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'सर, कितना टाइम लगा? आपको' इस पर शाहरुख बोले 57 साल।

Merry Christmas to all. Spent the day designing and enjoying Christmas goodies with lil one. He has given me a little break now so maybe a quick #AskSRK then back to merriment. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 25, 2022



यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'

बता दें, शाहरुख करीबन 4 साल बाद बॉलीवुड फिल्म पठान से कमबैक करने वाले हैं, जिसके चलते वह सुर्खियों में हैं। वहीं फैंस उनकी फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप