'बड़े मियां छोटे मियां' में साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की एंट्री, बनेंगे विलेन, जारी हुआ फर्स्ट लुक

मुंबई। अभिनेता, निर्माता और उद्यमी जैकी भगनानी, जो इन दिनों बड़े मियां छोटे मियां के फाइनल प्रिपरेशनस में लगे हुए है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार नजर आने वाले है, उन्होंने साउथ के सुपरस्टार अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन का फिल्म की कास्ट में वेलकम किया है।

साउथ एक्टर पृथ्वीराज फिल्म में कबीर की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

पृथ्वीराज का पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए, जैकी भगनानी ने लिखा, “अब इसे हम बिग स्क्रीन, बड़ा एंटरटेनमेंट कहेगे, @akshaykumar @iTIGERSHROFF और अब @PrithviOfficial का स्वागत करते हैं। 2023 का एक्शन जल्द शुरू होगा #BadeMiyanChoteMiyan @jackkybhagnani @vashubhagnani @aliabbaszafar @honeybhagnani @iHimanshuMehra @poojafilms @AAZFILMZ #PoojaEntertainment”

