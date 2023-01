Shah Rukh Khan : नेहा धूपिया को किंग खान की तारीफ करना पड़ा भारी, फैंस ने याद दिलाई पुरानी बात

नई दिल्ली। किंग खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म पठान (Pathaan) बॉलीवुड के लिए एक वरदान साबित हुई है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की कमबैक वेंचर पठान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फैंस के साथ - साथ उनके कई सारे करीबी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्हीं में से एक नेहा धूपिया (Neha Dhupia) हैं। हाल ही में, उन्होंने अभिनेता की सराहना की। लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर से ये देखा नहीं गया और वो उनके कुछ पूराने बयान को सामने लेते आए, जो उन्होंने एक बार एक चैट शो के दौरान कहे थे। वहीं अब एक्ट्रेस (Neha Dhupia ON SRK) ने ट्रोलर्स का जवाब दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, '20 साल बाद, मेरा बयान सच हो गया। यह अभिनेता का करियर नहीं बल्कि राजा का शासन है! #KingKhan @iamsrk।'

20 years on, my statement rings true.

This is not an "actor's career" but a "King's reign"! #KingKhan @iamsrk 🙌 https://t.co/TMgPzpJed4