संजय दत्त और अरशद वापसी पहुंचे सलाखों के पीछे, खास अंदाज में एक साथ आ रहे मुन्ना भाई और सर्किट

नई दिल्ली। संजय दत्त और अरशद वापसी की जोड़ी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई में एक साथ नजर आई थी। फिल्म सुपरहिट रही थी। मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी ने तो लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका है। फैन्स को मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस बीच संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस ने इस हिट जोड़ी की एक साथ अगली फिल्म का ऐलान जरूर कर दिया है। फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है।

संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस थ्री डाइमेंशन मोशन पिक्चर्स ने अपने ट्विटर एकाउंट पर इस फिल्म का पोस्टर शेयर किया है और लिखा है, 'आपके लिए लेकर आ रहे हैं संजय दत्त और अरशद वारसी की एपिक जोड़ी। हम सब इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार हमारे इंतजार से भी लंबा था।' फिल्म के प्रोड्यूसर संजय दत्त हैं जबकि फिल्म को डायरेक्ट सिद्धांत सचदेव कर रहे हैं।

Presenting you the epic pair of @duttsanjay and @ArshadWarsi we've all been waiting for it, but their wait has been longer than ours ;)@dubey_gaurav @sachdevsidhaant#3DimensionMotionPictures #MovieAnnouncement #UpcomingMovie #WaitForIt pic.twitter.com/PsmQFTEW3v