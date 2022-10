राणा दग्गुबती, सुनील नारंग, सुरेश प्रोडक्शंस और श्री वेंटकेश्वरा सिनेमाज संयुक्त रूप से बनाएंगे दो बड़ी फिल्म 

मुंबई। बाहुबली फेम एक्टर राणा दग्गुबती के होम-बैनर स्पिरिट मीडिया ने सुरेश प्रोडक्शंस, सुनील नारंग, और श्री वेंकटेश्वरा सिनेमाज के साथ 2 बड़ी फिल्मे बनाने का फैसला किया है।

दोनों ही फिल्मे संयुक्त रूप से बनाई जायेगी, हालांकि इन फिल्मों के नाम अभी तक नहीं बताये गए है, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस ने अपनी एसोसिएशन का ऐलान कर दिया है।

सुरेश प्रोडक्शंस के ओफ्फिसिला हैंडल ने एक प्रेस नोट जारी किया है, उन्होंने लिखा, “सुरेश प्रोडक्शंस, श्रीवेंकटेश्वर सिनेमाज एलएलपी और राणा दग्गुबाती की स्पिरिट मीडिया दो फिल्मों के संयुक्त निर्माण के लिए सहयोग करने की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं। @एसवीसीएलएलपी @ranadaggubati @स्पिरिटमीडियाआईएन”

