Raju Srivastav Death: नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, 41 दिनों तक लड़ी मौत से जंग, PM Modi ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि 10 अगस्त को जिम में कसरत के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। बीते 41 दिन से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने आज अपने प्राण त्याग दिए हैं। राजू श्रीवास्तव के मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।

राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गज हस्तियों ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है।

यह खबर भी पढ़ें: ऐसा गांव जहां बिना कपड़ों के रहते हैं लोग, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

प्रधानमंत्री ने व्यक्त की संवेदनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वह हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए लेकिन वह वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। शांति।

Raju Srivastava brightened our lives with laughter, humour and positivity. He leaves us too soon but he will continue to live in the hearts of countless people thanks to his rich work over the years. His demise is saddening. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/U9UjGcfeBK