Pathan Trailer Release Date: ‘पठान’ का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज, टाइटल में नहीं होगा कोई बदलाव

मुंबई। धमाकेदार टीजर और दो हिट सिंगल्स के बाद, अब पठान का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने जा रहा हैं। पठान के निर्माता 10 जनवरी 2023 को फिल्म के लिए एक नया ट्रेलर जारी करने जा रहे हैं, और अफवाओं को सिरे से ख़ारिज करते हुए फिल्म का शीर्षक पठान ही रखने वाले हैं।

इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आने वाले हैं, फिल्म का नया ट्रेलर 10 जनवरी, 2023 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के बारे में अफवाहों को खारिज करते हुए, ट्रेड एनालिस्ट तरण ने ट्वीट किया, "#PathaanTrailer 10 जनवरी 2023 को... #Pathaan [कोई टाइटलचेंज नहीं] 25 जनवरी 2023 [#RepublicDay Weekend] को #हिंदी, #तमिल और #तेलुगु में सिनेमाघरों में आएगी।"

#PathaanTrailer on 10 Jan 2023… #Pathaan [NO title change] arrives in *cinemas* on 25 Jan 2023 [#RepublicDay weekend] in #Hindi, #Tamil and #Telugu. pic.twitter.com/AbYCRn2W7s