मिस यूनिवर्स 2022 का ताज सजा अमेरिका की आर बॉनी गेब्रिएल के सिर, टॉप 5 में नहीं पहुंचीं भारत की दिविता राय

नई दिल्ली। Miss Universe 2022 USA’s R’Bonney Gabriel: 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑर्लेअंस शहर में हुआ, यहां मिस यूनिवर्स 2022 ब्यूटी पेजेंट का ऐलान किया गया और यह खिताब अमेरिका की आर बॉने गेब्रिएल (R'bonney Gabriel) ने जीता है। दुनियाभर की 84 कंटेस्टेंट्स को मात देते हुए आर बॉनी गेब्रिएल ने यह ताज अपने नाम किया। इस दौरान पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने उन्हें यह ताज पहनाया। बता दें कि टॉप 3 कन्टेस्टेंट की इस लिस्ट में वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल न्यूमेन, यूएस की आर बॉनी गेब्रिएल और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज को जगह मिली थी। वहीं भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहीं दिविता राय ने टॉप 16 में तो अपनी जगह बनाई लेकिन टॉप 5 में बाहर हो गईं।

दिविता टॉप 16 तक पहुंच गई थीं। कॉस्ट्यूम राउंड में दिविता ने सोने की चिड़िया बनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था।

Designer of Dreams, VENEZUELA! What a top 3 answer!

कौन है आर बॉनी ग्रेब्रिएल

मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई आर बॉनी गेब्रिएल अमेरिका के ह्यूस्टन, टेक्सास की रहने वाली हैं और पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं।गेब्रिएल की मां अमेरिकी हैं और उनके पिता फ़िलीपीन्स के हैं।

नए ताज में क्या है खास

इस साल मिस यूनिवर्स को एक नया ताज पहनाया जाएगा। इस नए ताज को फेमस लग्जरी ज्वेलर Mouawad ने डिजाइन किया है। इस ताज की कीमत लगभग 46 करोड़ रुपए है। और इसमें हीरे और नीलम जड़े हुए हैं। इसके अलावा इस ताज में पेयर शेप का बड़ा सा नीलम भी लगा है जिसके चारों तरफ हीरे जड़े हुए हैं। इस पूरे ताज में कुल 993 स्टोन लगे हैं। जिसें 110.83 कैरेट नीलम और 48.24 कैरेट सफेद डायमेंड हैं। ताज के सबसे ऊपर लगा रॉयल ब्लू कलर का नीलम 45.14 कैरेट का है।

पिछले साल इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीता था। लारा दत्ता और सुष्मिता सेन के बाद हरनाज संधू तीसरी ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने ये ताज अपने नाम किया। 71वां मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट पहले दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाला था लेकिन फीफा वर्ल्ड कप मैच के चलते इसकी डेट 2023 में रखी गई। पिछले साल, मिस यूनिवर्स की मेजबानी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को थाई मोगुल ऐनी जाकापोंग जकराजुटाटिप ने खरीदा था, जो ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ती रही हैं। बदलते समय के साथ, अगली बार से शादीशुदा और मां बन चुकी महिलाएं भी इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगी।

