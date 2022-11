'Kutte' release date: नए साल की धमाकेदार शुरुआत के साथ Arjun Kapoor की 'कुत्ते' इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई। लव फिल्म्स और विशाल भारद्वाज फिल्म्स द्वारा निर्मित और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत 'कुत्ते' अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चा में है और फिल्म अब 13 जनवरी 2023 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

नए साल की शुरुआत, रोमांच और मनोरंजन की एक जबरदस्त डोज के साथ, अर्जुन कपूर, तब्बू, नसीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा, राधिका मदान और शार्दुल भारद्वाज सहित एक प्रतिभाशाली कलाकारों की टुकड़ी अभिनीत 'कुत्ते' एक केपर-थ्रिलर और विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज के निर्देशन में पहली फिल्म है।

'KUTTEY' GETS NEW RELEASE DATE: 13 JAN 2023... #Kuttey - a caper-thriller starring #ArjunKapoor, #Tabu, #NaseeruddinShah, #KonkonaSenSharma, #KumudMishra, #RadhikaMadan and #ShardulBhardwaj - gets a new release date… In *cinemas* 13 Jan 2023. pic.twitter.com/jGnEPMjism