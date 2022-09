KRK Tweet: केआरके का दावा- 'जेल में सिर्फ पानी के सहारे रहा जिंदा, 10 दिन में 10Kg वजन कम हुआ'

नई दिल्ली। Kamaal Rashid Khan Controversial Tweet: कमाल आर खान पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बने हुए हैं। आए दिन वो किसी ना किसी बात को लेकर सुर्खियों में आ ही जाते हैं। पिछले दिनों कमाल खान (Kamaal Khan) जेल भी जा चुके हैं और यह सब एक ट्वीट की वजह से हुआ था। मामला अभी शांत ही हुआ था कि कमाल खान ने फिर ऐसा ट्वीट कर दिया कि उन्हें फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए दावा किया है कि जेल में उनकी हालत काफी खराब थी और उन्हें काफी मशक्कतों का सामना भी करना पड़ा।

जमानत मिलने के बाद कर रहे ट्वीट

केआरके को हाल ही में उन्हें अपने एक विवादित ट्वीट के चलते जेल जाना पड़ा था। एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआर (KRK) फिलहाल जमानत पर बाहर आए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने फिर एक ट्वीट कर कहा था कि वो बदला जरूर लेंगे। अपने बयानों और ट्वीट को लेकर विवादों में रहने वाले कमार आर खान ने अब जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें जेल में सिर्फ पीने को पानी दिया गया। इस वजह से उनका 10 किलो वजन कम हो गया है।

'10 दिनो में दिया सिर्फ पानी'

KRK के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट के कुछ दिनों बाद उन्होंने दावा किया कि आलोचकों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। अपने लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने जेल में बिताए दिनों के बारे में बताया है। मंगलवार को कमाल ने ट्वीट किया,’मैं लॉकअप में 10 दिन सिर्फ पानी पर ही जी रहा था। इस वजह से मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है।’ इस ट्वीट पर केआरके पर एक यूजर ने निशाना साधते हुए कहा, ‘मेडिकल साइंस के नजर से भी ये संभव कैसे हो सकता है? 10 दिनों तक सिर्फ पानी पीते रहने से भी कोई 10 किलो वजन नहीं कम कर सकता।’

