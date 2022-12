Gandhi Godse Ek Yudh: 'गांधी गोडसे एक युद्ध' का फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ रिलीज, 9 साल बाद राजकुमार संतोषी की वापसी

मुंबई। घायल, दामिनी, घातक, अंदाज़ अपना अपना, द लेजेंड ऑफ़ भगत सिंह और अन्य जैसी बड़ी हिट फ़िल्में बनाने के लिए जाने जाने वाले फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी अब जल्द ही 'गांधी गोडसे एक युद्ध' नामक फिल्म लेकर आ रहे है। फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है।

फिल्म में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच दो बेहद विपरीत विचारधाराओं के युद्ध को दिखाया गया है। निर्माताओं ने फिल्म की कास्ट को लेकर एक वीडियो जारी किया! बता दे, इस फिल्म में अभिनेता दीपक अंतानी को महात्मा गांधी का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा, जबकि चिन्मय मंडलेकर नाथूराम गोडसे का किरदार निभा रहे हैं।

राजकुमार संतोषी की बेटी तनीषा संतोषी ने फिल्म का टीजर लॉन्च करते हुए लिखा, "पेश है विचारधाराओं के सबसे बड़े युद्ध, गांधी गोडसे एक युद्ध की फिल्म का पहला लुक! गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 2023 को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।"

#RajkumarSantoshi brings to you the first glimpse of the biggest #WarOfIdeologies - #GandhiGodseEkYudh!

Releasing on #RepublicDay, 26th January, 2023 in cinemas near you. @ANTANID20 #ChinmayMandlekar @pawanchopra1969 #MukundPathak #TanishaSantoshi #GhanshyamSrivastva pic.twitter.com/tw9H4nGY6N