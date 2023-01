Box Office: अवतार 2 बनी दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म, जानें कलेक्शन और टॉप 3 फिल्में

Avatar 2 Box Office collection: निर्देशक जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'(Avatar- The Way Of Water) दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है।

मुंबई। Avatar- The Way Of Water Box Office Collection: निर्देशक जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'(Avatar- The Way Of Water) दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म बन गई है। फिल्म ने 'स्टार वार्स एपिसोड VII - द फोर्स अवेकेंस को कलेक्शन में मात दे दी है।इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं अवतार 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन और साथ ही ये भी कि टॉप 3 पर कौनसी फिल्में हैं और उनकी कमाई कितनी है।

विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

कितना हुआ अवतार 2 का कलेक्शन

वैराइटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2.075 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई के साथ अवतार: द वे ऑफ वॉटर के नाम दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली चौथी फिल्म का रिकॉर्ड हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 'स्टार वार्स एपिसोड VII - द फोर्स अवेकेंस' के नाम था, जिसकी कमाई 2.064 बिलियन यूएस डॉलर थी। फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। वहीं मजेदार बात ये ही कि अवतार 2 की कमाई अब भी जारी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म रैंकिंग में और भी ऊपर बढ़ सकती है।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

इन तीन फिल्मों ने की है सबसे अधिक कमाई

वैराइटी की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप तीन फिल्में- 'अवतार' (2.92 बिलियन यूएस डॉलर), 'एवेंजर्स: एंडगेम' (2.79 बिलियन यूएस डॉलर) और 'टाइटैनिक' (2.19 बिलियन यूएस डॉलर) हैं। वहीं चौथे नंबर पर अब 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (2.075 बिलियन यूएस डॉलर ) और पांचवे नंबर पर 'स्टार वार्स एपिसोड VII - द फोर्स अवेकेंस'(2.064 बिलियन यूएस डॉलर) है।

यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'

जेम्स कैमरून ने रचा इतिहास

गौरतलब है कि जेम्स कैमरून वक्त से आगे की तकनीक और सोच के साथ फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। टाइटैनिक से लेकर टर्मिनेटर तक, जेम्स की फिल्मों को हमेशा ही दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वहीं कमाल की बात ये है कि दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप 4 फिल्मों में से तीन फिल्में जेम्स कैमरून की हैं। अवतार, टाइटैनिक, अवतार 2 के निर्देशक जेम्स कैमरून हैं।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप