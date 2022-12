बॉबी देओल की साउथ की इस बड़ी फिल्म में एंट्री, अब 'बाबा निराला' से बनेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने भले ही बॉलीवुड से दूर हो गए हैं लेकिन वेब सीरीज में अब भी उनका डंका बज रहा है। जब से बॉबी ने वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा है, तब से बस वो छाए हुए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी हो गई है कि जनता उन्हें देखते रहना चाहती है। अब जल्द ही बॉबी साउथ सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़नेवाले हैं। वो साउथ के स्टार पवन कल्याण के साथ हाथ मिला रहे हैं।

साउथ में बॉबी देओल की एंट्री

बॉबी देओल (Bobby Deol) सुपरस्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की आने वाली फिल्म 'हरि हर वीरा मल्लू' से तेलुगू में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह घोषणा शनिवार, 24 दिसंबर को की गई। कृष की निर्देशित फिल्म 'हरि हर वीरा मल्लू' (Hari Hara VeeraMallu) एक पैन इंडिया फिल्म है, जो 2023 की गर्मियों में रिलीज के लिए तैयार है।

बॉबी देओल का वीडियो

प्रोडक्शन हाउस मेगा सूर्या प्रोडक्शन ने फिल्म के सेट पर बॉबी देओल के आने का एक वीडियो शेयर किया। वह अपनी कार से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, 'हम भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े एक्शन सितारों में से एक और एक दिग्गज एर्टर @thedeol का हमारे #HariHaraVeeraMallu दुनिया में स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं।'

We are elated to welcome one of the biggest action stars of Indian Cinema and an actor par excellence, @thedeol into our #HariHaraVeeraMallu world.



— Mega Surya Production (@megasuryaproduc) December 24, 2022