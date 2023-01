'आदिपुरुष' इस दिन होगी रिलीज, बखेड़े से बचने के लिए नए पोस्टर में तगड़ा ट्विस्ट

नई दिल्ली। फिल्म 'आदिपुरुष' की फाइनल रिलीज डेट सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 16 जून 2023 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि, फिल्म की घोषणा के बाद से लोगों को इसकी झलक का बेसब्री से इंतजार था और जब टीजर सामने आया तो लोगों का इस फिल्म पर गुस्सा फूट पड़ा था। हालांकि, मेकर्स अपनी गलतियों को सुधारने के काम में लगे हुए हैं और अब रिलीज डेट की वजह से यह सुर्खियों में है। हालांकि, मेकर्स ने इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज करते हुए काफी फूंककर कदम रखा है।

ओम राउत ने कहा- रामकार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं

मेकर्स ने रिलीज डेट की घोषणा की है और बताया है कि यह फिल्म 150 दिन बाद थिएटर में रिलीज होगी। फिल्ममेकर ने 'आदिपुरुष' का एक पोस्टर रिलीज किया है। चूंकि फिल्म के किरदारों के लुक्स पर लोगों ने टीजर के बाद से ही काफी नाराजगी जताई थी और इसीलिए अब मेकर ने नए पोस्टर को लेकर फूंक कर कदम रखा है। मेकर ने फिल्म के किरदार की जगह रामायण में लिखी पंक्ति का इस्तेमाल किया है।

ll रामकार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं ll

|| We are always delighted to impart the virtue of Lord Ram ||



The world will witness India's timeless epic in 150 days! 🏹 #150DaysToAdipurush#Adipurush releases IN THEATRES on June 16, 2023 in 3D.#Prabhas #SaifAliKhan pic.twitter.com/LqrW8kRZa5