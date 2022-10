Adipurush : सोशल मीडिया पर उठी 'आदिपुरुष' के बॉयकॉट की मांग

नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष को लोग बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते दिन ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। फिल्म के टीजर के सामने आने के बाद फैंस इस फिल्म में सैफ के लुक को लेकर खासे नाराज हैं और अब ट्विटर पर बायकाट आदिपुरुष ट्रेंड करवा रहे हैं।

फिल्म के टीजर में फैंस राम के किरदार में प्रभास और सीता के किरदार में कृति सेनन को देखकर जहां खुश है, वहीं लंकेश के किरदार में सैफ अली खान को देखकर सोशल मीडिया के जरिये अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। टीजर देख कर लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है, जैसे फिल्म में सैफ, रावण का नहीं बल्कि किसी मुगल शासक का रोल प्ले कर रहे हैं।

ट्रोलर्स का कहना है कि ये फिल्म रामायण का अपमान है। वहीं ट्रोलर्स का ये भी कहना है कि फिल्म में सैफ अलाउद्दीन खिलजी जैसे लग रहे हैं। सैफ के हेयरस्टाइल पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, लाख बुराइयां थीं रावण में, लेकिन उसने कभी ऐसी हेयरस्टाइल नहीं रखी। वहीं एक यूजर ने लिखा ,रावण ब्राह्मण था, शिव भक्त और वेदों का ज्ञाता था, सैफ को कहीं से भी देखने से नहीं लग रहा है कि वह रावण हैं, बल्कि वह मुगल शासक लग रहे हैं।

I mean seriously!!! Are they going to change the name of ravan to rizwan ?? Who is styling his beard ?? Javid Habib ?? They have made him look like alauddin khilji 😂😂😂#AdipurushMegaTeaserLaunch #Adipurush #disappointed #animation pic.twitter.com/MGZTtqqicz