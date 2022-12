एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा ने की खुदकुशी, सलमान खान संग ‘दबंग 3’ में किया काम

मुंबई। टीवी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। तुनिषा ने टीवी सीरियल ‘अली बाबा दास्तान-ए-काबुल’ में शहजादी मरियम की भूमिका निभाई। उन्होंने शनिवार को टीवी शो के सेट पर खुदकुशी कर अपनी जान ले ली। तुनीषा ने मेकअप रूम में लगे पंखे से फांसी लगा ली। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने तुनिषा की मौत की पुष्टि की है। वालिव पुलिस ने बताया कि तुनिषा शर्मा ने टीवी सीरियल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

20 साल की उम्र में की खुदकुशी

तुनिषा महज 20 साल की थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'चक्रवर्ती अशोक सम्राट', 'गब्बर पूंछवाला', 'शेर ए पंजाब: महाराजा रंजीत सिंह', 'इंटरनेट वाला लव', 'इश्क सुभानअल्लाह' में काम किया।

इन फिल्मों में किया काम

तुनिषा कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उनकी मुख्य फिल्मों में 'फितूर', 'बार बार देखो', 'कहानी 2' और 'दबंग 3' है। फिल्म 'फितूर' और 'बार बार देखो' में उन्होंने यंग कटरीना कैफ का रोल निभाया। 'कहानी 2' में तुनिषा, विद्या बालन की बेटी बनी थीं। वहीं 'दबंग 3' में तुनिषा कैमियो रोल में थी।

