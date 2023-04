VIDEO: दिल्ली मेट्रो में दिखी हल्की उर्फी...वीडियो देख हैरान रह गए लोग, देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। अपने बोल्ड और अजीबोगरीब फैशन के लिए पॉपुलर उर्फी जावेद के चर्चे अब बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले रणवीर सिंह और हाल ही में करीना कपूर जैसी मशहूर अभिनेत्रियों से तारीफ सुनने के बाद उर्फी फूले नहीं समाए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद भी दिया। अब दिल्ली मेट्रो में उनके अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस के बाद एक ऐसी लड़की भी देखने को मिली, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और उसे उर्फी जावेद की कॉपी कहेंगे।

बिग बॉस ओटीटी से फेम हासिल करने के बाद उर्फी जावेद अपने अजीबोगरीब फैशन और बोल्ड ड्रेसिंग स्टाइल से इंटरनेट सेंसेशन भी बन चुकी हैं और उनके अजीबोगरीब कपड़ों के चर्चे सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। हालांकि उर्फी हमेशा इसी वजह से विवादों में घिरी रहती हैं और यूजर्स उन्हें उनकी अजीबोगरीब ड्रेस के लिए जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उर्फी अजीबोगरीब ड्रेसेस पहनना जारी रखती हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली मेट्रो में भी एक लड़की बेहद अजीबोगरीब और नाममात्र के कपड़ों में देखी गई है, जिसे देखकर लगता है कि ये लड़की उर्फी जावेद को बड़ी गंभीरता से फॉलो कर रही होगी। उनका पहनावा देखकर आप भी उनके और उर्फी जावेद के बीच धोखा खा रहे हैं। अगर चेहरा न दिखे तो आप उसे उर्फी समझेंगे।

Public nudity in Delhi metro. Why no action on her. Why nobody is talking about this is tv. Why no feminists have given complaint abt this for hurting women's sentiment? Our children r affected by this nudity. PLS RAISE VOICE AGAINST PUBLIC NUDITY. #feminismiscancer #biasedlaw pic.twitter.com/Mvm9MhtbOf