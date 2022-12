Delhi: दिल्ली में टीचर ने बच्ची को पहली मंजिल से फेंका, घायल छात्रा बोली- मेरी कोई गलती नहीं थी!

नई दिल्ली। दिल्ली में एक महिला टीचर गीता देशवाल ने एक बच्ची को स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। बच्ची हिंदूराव अस्पताल में भर्ती है। उसके सिर में चोट आई है। चश्मदीद के बयान के आधार पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बयान सामने आए हैं। एक ने कहा कि यह टीचर पहले भी स्टूडेंट्स से मारपीट कर चुकी है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। घायल छात्रा ने बताया, टीचर ने मुझे कैंची से मारा और मेरे बाल खींचे, फिर मुझे स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था।

A teacher of Prathmik Vidyalaya in Model Basti started hitting a student with a pair of scissors & pushed her off the 1st floor of school. We've taken actions against the teacher. I had come to do a survey of school. The child is currently safe: Shweta Chauhan, DCP, Central Delhi pic.twitter.com/oYawbqU03v