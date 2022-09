W,W,W,W,W: 9 रन पर गिरे 5 विकेट, साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज उड़े Arshdeep Singh-Deepak Chahar की आंधी में, देखें VIDEO

नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) औऱ दीपक चाहर (Deepak Chahar) की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे पहले टी-20 इंटरनेशनल (India vs South Africa) मैच में साउथ अफ्रीका का टॉप आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी का न्यौता दिया और अर्शदीप और दीपक ने मिलकर पहले 2.3 ओवर में सिर्फ 9 रन के कुल स्कोर पर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान साउथ अफ्रीका के तीन बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट हुए।

पहला विकेट: भारत के लिए पारी का पहला ओवर करने आए दीपक चाहर। ओवर की आखिरी गेंद पर चाहर ने साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया। गेंद गिर कर अंदर आई और बल्ले और पैड के बीच निलकर स्टंप्स पर जाकर लगी।

दूसरा विकेट: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप दूसरा ओवर करने आए। क्विंटन डी कॉक दूसरी गेंद पर कट करने गए और गेंद अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप में समा गई।

तीसरा विकेट: दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर अर्शदीप ने रिली रुसो को भी चलता कर दिया। ऑफ़ स्टंप के बाहर आगे की गेंद पर रुसो ड्राइव करने गए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई।

