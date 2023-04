Twitter : आज से ब्लू टिक वालों के 'अच्छे दिन' खत्म, भरने होंगे इतने रुपये; बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। लोकप्रिय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter पर किए गए बड़े बदलावों में पुराने लेगेसी ब्लू टिक हटाया जाना भी शामिल था और अब इसका असर प्लेटफॉर्म पर दिखने वाला है। ट्विटर के नए CEO एलन मस्क ने बताया था कि 20 अप्रैल वह डेडलाइन है, जिसके बाद उन यूजर्स के अकाउंट्स से ब्लू टिक हटा दिए जाएंगे जो इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे। यानी कि अब अगर ट्विटर पर ब्लू टिक चाहिए तो अनिवार्य रूप से भुगतान करना ही होगा।

ट्विटर पर अब कोई भी यूजर ट्विटर ब्लू सेवा के लिए भुगतान करते हुए ब्लू टिक खरीद सकता है। हालांकि, कुछ ऐसे अकाउंट्स भी थे, जिन्हें इस बदलाव के पहले से ब्लू टिक मिला हुआ था और इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ रहा था। मस्क की ओर से किए गए बदलाव के बाद अब ब्लू टिक वाला कोई भी वेरिफाइड अकाउंट ऐसा नहीं रहेगा, जो ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान ना कर रहा हो। ऐसा ना करने की स्थिति में अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

आज से हटाए जाएंगे लेगेसी वेरिफाइड ब्लू टिक

बीते दिनों ट्विटर वेरिफाइड अकाउंट ने सभी यूजर्स को अनफॉलो कर दिया था और नए ट्वीट में बताया है कि 20 अप्रैल के बाद से प्लेटफॉर्म लेगेसी वेरिफाइड चेकमार्क्स हटाने जा रहा है। लेगेसी ब्लू टिक ऐसे वेरिफिकेशन मार्क्स को कहा जा रहा है, जो यूजर्स को मस्क की ओर से किए गए बदलाव के पहले मिल गए थे और जिनके लिए यूजर्स को किसी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ा। अब ऐसे ब्लू टिक हटा दिए जाएंगे, जिससे ब्लू वेरिफिकेश बैज वाले सभी यूजर्स कंपनी के सब्सक्रिप्शन प्लान का हिस्सा बनें।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

ब्लू टिक बनाए रखने के लिए इतना भुगतान जरूरी

अगर यूजर्स अपने अकाउंट पर ब्लू टिक चाहते हैं, या फिर मौजूदा ब्लू टिक बरकरार रखना चाहते हैं तो ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए साइन-अप करना होगा। भारच में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत iOS पर हर महीने 900 रुपये और वेबसाइट पर 650 रुपये महीने रखी गई है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इसका मंथली प्लान 900 रुपये है। यूजर्स चाहें तो 9,400 रुपये का भुगतान करते हुए सालभर के लिए ब्लू टिक ले सकते हैं।

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX



Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU