Mahindra की यह कार Tank जैसी मजबूत, इसके आगे बम-बंदूक भी फेल, 4X4 का भी फीचर

नई दिल्ली। Mahindra Defence Vehicle: महिंद्रा को भारतीय बाजार में एसयूवी कारों के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि कंपनी भारतीय सेना के लिए भी खास तरह के वाहनों को बनाती है। इसके लिए कंपनी Mahindra Defence के नाम से अलग ब्रैंड नेम का इस्तेमाल करती है। कंपनी ने हाल ही में अपने नए व्हीकल Armado की डिलिवरी शुरू की है। यह एक आर्मर्ड लाइट स्पेशिलिटी व्हीकल (ALSV) है, जिसे खासतौर पर इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए तैयार किया गया है। इस व्हीकल की खासियत है कि इसपर गोली और बम का भी असर नहीं होता। इसके टायर ऐसे हैं कि पूरी तरह पंक्चर होने पर भी 50KM तक चल सकते हैं।

इस व्हीकल के बारे में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक ट्वीट पोस्ट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, “Mahindra Defence के जरिए हमने भारत के पहले आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल Armado की डिलीवरी शुरू कर दी है। इसे हमारे सशस्त्र बलों के लिए गर्व के साथ भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। जय हिंद।"

यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'

At #MahindraDefence we have just begun deliveries of the Armado—India’s 1st Armoured Light Specialist Vehicle. Designed, developed & built with pride in India for our armed forces. Jai Hind. 🇮🇳

I salute @Prakashukla who has led our Defence Sector with enormous commitment. pic.twitter.com/TtyB0L8MrT