Tata ले आई सबसे बड़ा हथियार! ADAS फीचर के साथ आई ये धांसू कार, Mahindra की बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली। Tata Harrier 2023: टाटा मोटर्स (Tata Motors) इस समय देश की तीसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। इसकी टाटा नेक्सन को एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। हालांकि अगर बात मिडसाइज एसयूवी की करें, उसमें महिंद्रा का बोलबाला है। टाटा मोटर्स के पास टाटा हैरियर एसयूवी (Tata Harrier SUV) है। उसी सेगमेंट में महिंद्रा की एक्सयूवी 700 को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। ऐसे में टाटा अपनी हैरियर को नए अवतार में ले आई है और इसमें ऐसा धांसू फीचर जोड़ा है जिससे इसे खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

दरअसल, Tata Harrier मिड-साइज़ एसयूवी अब ADAS (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम) फीचर के साथ आ गई है। इसमें 6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी जोड़ा गया है। इन दोनों फीचर्स वाली नई Tata Harrier के लिए कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है। इसे जनवरी में ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था।

खुद ब्रेक लगाएगी कार

ADAS का फीचर आ जाने के बाद अब टाटा हैरियर काफी सेफ हो गई है। इसमें फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज अलर्ट, हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रियर कोलिशन वार्निंग जैसे फीचर्स जुड़ गए हैं। इसका ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर, आपात स्थिति में खुद ही ब्रेक लगा देता है। SUV में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक मिलते हैं।

